Курсовик по системе ГУ

Требуется написать курсовой по системе гос. управления.

В приложении темы (выбираете любую).

При выполнении НЕ путать гос. управление с муниципальным или другим. Работа будет проверятся перед оплатой (т.к. велик риск что недобросовестные исполнители подведут, что уже было не 1 раз на этом сайте).