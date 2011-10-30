Курсовик по системе ГУ

$50
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Закрыт2 заявки121 просмотр

Требуется написать курсовой по системе гос. управления.

В приложении темы (выбираете любую).

При выполнении НЕ путать гос. управление с муниципальным или другим. Работа будет проверятся перед оплатой (т.к. велик риск что недобросовестные исполнители подведут, что уже было не 1 раз на этом сайте).

14 лет назад
alex891
42 года
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

kote1
40 лет
14 лет в сервисе
Была
6 лет назад
14 лет назад
$25
7 дней

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kote1
40 лет
14 лет в сервисе
Была
6 лет назад
14 лет назад