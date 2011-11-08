Реферат по стратегическому менеджменту

$50
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Завершен4 заявки167 просмотров

Требуется выполнить данную работу.

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14 лет назад
alex891
42 года
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

ev-geniya
Евгения 
40 лет
17 лет в сервисе
Была
5 лет назад
14 лет назад
$15
3 дня
Хорошо справилась с работой, я доволен. Сотрудничаю уже не в первый раз с данным исполнителем. Сложные проекты делает быстро и качественно и за разумную оплату.
Исключительно положительное впечатление от очередного сотрудничества с Алексеем! Рекомендую всем фрилансерам!

Заявки фрилансеров

ev-geniya
Евгения 
40 лет
17 лет в сервисе
Была
5 лет назад
14 лет назад