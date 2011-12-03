Требуется выполнить курсовик по системе муниципального управления. Не путать гос. управление с муниципальным и любым другим. Работа будет проверяться перед оплатой. Тут нужна работа на 50 страниц и элементарное понимание что такое ...
Курсовая Стратегическое территориальное планир.
Курсовая работа по Стратегическое территориальное планирование.
Обязательно практическая часть.
Темы на выбор:
- Особенности стратегического планирования социально – экономической системы России.
- Анализ практики городского стратегического планирования.
Основная литература
1.Пикулькин, А. В. Система государственного управления / А. В. Пикулькин.- М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2007.
2.Райзберг, Б. А. Государственное управление экономическими и социальными процессами / Б. А. Райзберг.- М. : ИНФРА-М, 2006.
3.Региональная экономика: учеб. пособие / Под ред. М.В. Степанова. – М., 2001.
4.Бутов, В. И. Основы региональной экономики: учеб. пособие / В. И. Бутов, В. И. Игнатов, Н. П. Кетова. – М., 2001.
5.Вавилова, Е. В. Экономическая география и регионалистика / Е. В. Вавилова. – М., 2001.
6.Гладкий Ю. Н. Социально-экономическая география России: учебник для вузов. – М., 2001.
7.Регионоведение: учебник для вузов / Под ред. Т. Г. Морозовой. – М., 2000.
Дополнительная литература
1.Тренев Н. Н. Стратегическое управление: учеб. пособие. – М , 2002.
2.Басовский, Л. Е. Прогнозирование и планирование в условиях рынка: учеб. пособие / Л. Е. Басовский– М., 2001. Гриф МО.
3.Парсаданов, Г. А. Планирование и прогнозирование социально-экономической системы страны: учеб. пособие / Г. А. Парсаданов. – М., 2001.
4.Прокопчук, Л. О. Стратегическое планирование: конспект лекций/ Л. О. Прокопчук. - СПб., 2000.
5.Гладкий, Ю. Н. Регионоведение: учебник / Ю. Н. Гладкий, А. И. Чистобаев. - М., 2002.
6.Чагучиев, М. Ч. Регионы. Экономика. Управление / М. Ч. Чагучиев. – М., 2001.
7.Григорьев, В. В. Управление муниципальной недвижимостью: учеб. пособие / В. В. Григорьев. - М., 2001.
8.Пономарев, А. Я. Государственное и муниципальное управление: учеб. пособие / А. Я. Пономарев. - CD - ROM. - СПб.: У и Э, 2001.
9.Симакова, А. Г. Государственное и муниципальное управление: учеб. пособие / А. Г. Симаков. - CD - ROM. - СПб.: У и Э, 2001.
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Работа должна быть написана и оформлена согласно правил оформления письменных работ (см. прикрепленный файл). Это же касается и оформления сносок и библиографического списка. Обратите внимание, что работа принята не будет без правильного оформления сносок и библиографического списка.
Вы должны понимать, если не в состоянии оформить их самостоятельно, то после 3х доработок, я сам их оформлю, но оплату получите на 30% меньше.
Литературу применять исключительно из данного мной списка.
Так же в работе обязательны ссылки на источники. Работа в обязательном порядке должна содержать выдержки из списка литературы (оптимально 2005+ годов).
В личку писать свои предложения не нужно (эти сообщения будут проигнорированы, и в рамках тендера рассматриваться не будут). В рамках тендера пожалуйста указывайте свою цену, сроки, и тему, которую будете раскрывать. Предложения без цены не рассматриваются. Обращения иными методами коммуникации, кроме сообщений в тендере, не рассматриваются и игнорируются.
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