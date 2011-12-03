Курсовая Стратегическое территориальное планир.

Курсовая работа по Стратегическое территориальное планирование.

Обязательно практическая часть.

Темы на выбор:

- Особенности стратегического планирования социально – экономической системы России.

- Анализ практики городского стратегического планирования.

Основная литература

1.Пикулькин, А. В. Система государственного управления / А. В. Пикулькин.- М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2007.

2.Райзберг, Б. А. Государственное управление экономическими и социальными процессами / Б. А. Райзберг.- М. : ИНФРА-М, 2006.

3.Региональная экономика: учеб. пособие / Под ред. М.В. Степанова. – М., 2001.

4.Бутов, В. И. Основы региональной экономики: учеб. пособие / В. И. Бутов, В. И. Игнатов, Н. П. Кетова. – М., 2001.

5.Вавилова, Е. В. Экономическая география и регионалистика / Е. В. Вавилова. – М., 2001.

6.Гладкий Ю. Н. Социально-экономическая география России: учебник для вузов. – М., 2001.

7.Регионоведение: учебник для вузов / Под ред. Т. Г. Морозовой. – М., 2000.

Дополнительная литература

1.Тренев Н. Н. Стратегическое управление: учеб. пособие. – М , 2002.

2.Басовский, Л. Е. Прогнозирование и планирование в условиях рынка: учеб. пособие / Л. Е. Басовский– М., 2001. Гриф МО.

3.Парсаданов, Г. А. Планирование и прогнозирование социально-экономической системы страны: учеб. пособие / Г. А. Парсаданов. – М., 2001.

4.Прокопчук, Л. О. Стратегическое планирование: конспект лекций/ Л. О. Прокопчук. - СПб., 2000.

5.Гладкий, Ю. Н. Регионоведение: учебник / Ю. Н. Гладкий, А. И. Чистобаев. - М., 2002.

6.Чагучиев, М. Ч. Регионы. Экономика. Управление / М. Ч. Чагучиев. – М., 2001.

7.Григорьев, В. В. Управление муниципальной недвижимостью: учеб. пособие / В. В. Григорьев. - М., 2001.

8.Пономарев, А. Я. Государственное и муниципальное управление: учеб. пособие / А. Я. Пономарев. - CD - ROM. - СПб.: У и Э, 2001.

9.Симакова, А. Г. Государственное и муниципальное управление: учеб. пособие / А. Г. Симаков. - CD - ROM. - СПб.: У и Э, 2001.

================================

Работа должна быть написана и оформлена согласно правил оформления письменных работ (см. прикрепленный файл). Это же касается и оформления сносок и библиографического списка. Обратите внимание, что работа принята не будет без правильного оформления сносок и библиографического списка.

Вы должны понимать, если не в состоянии оформить их самостоятельно, то после 3х доработок, я сам их оформлю, но оплату получите на 30% меньше.

Литературу применять исключительно из данного мной списка.

Так же в работе обязательны ссылки на источники. Работа в обязательном порядке должна содержать выдержки из списка литературы (оптимально 2005+ годов).

В личку писать свои предложения не нужно (эти сообщения будут проигнорированы, и в рамках тендера рассматриваться не будут). В рамках тендера пожалуйста указывайте свою цену, сроки, и тему, которую будете раскрывать. Предложения без цены не рассматриваются. Обращения иными методами коммуникации, кроме сообщений в тендере, не рассматриваются и игнорируются.

Оплата будет произведена в ЯндексДеньгах или WMR (WebMoney). Другие валюты по согласованию.

Работа должна быть "условно" уникальной (учитывайте это назначая цену). Работа будет проверяться на уникальность.