Есть около 12 заданий на темы Интегралы(6задач), Ряды(6задач),вроде первый курс. 136 45 05 стучите сюда.
Анализ кросс корреляционных графиков
Это диплом. Анализ мирового производства стали. Есть теоретическая часть - описание производства стали (временные ряды) в разных странах по годам. В SPSS посчитана кросс-корреляция между рядами данных. Надо: теория по кросс-корреляции, описание графиков, выводы (всё вместе страниц на 15). Бюджет - чем дешевле, тем лучше. Оцените свою работу. Главный критерий - лишь бы шефу понравилось
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