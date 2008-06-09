Анализ кросс корреляционных графиков

Это диплом. Анализ мирового производства стали. Есть теоретическая часть - описание производства стали (временные ряды) в разных странах по годам. В SPSS посчитана кросс-корреляция между рядами данных. Надо: теория по кросс-корреляции, описание графиков, выводы (всё вместе страниц на 15). Бюджет - чем дешевле, тем лучше. Оцените свою работу. Главный критерий - лишь бы шефу понравилось