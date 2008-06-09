Необходимо сделать. Т. з. в приложенном файле... Вариант № 37 (выделен в конце т. з.) Пожалуйста, реально оценивайте свои силы, т.к. уже трое фрилансеров пропали после согласия выполнять данную работу! ...
Решить 12 заданий по мат анализу
Есть около 12 заданий на темы Интегралы(6задач), Ряды(6задач),вроде первый курс. 136 45 05 стучите сюда.
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