Решить 12 заданий по мат анализу

$20
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Закрыт3 заявки142 просмотра

Есть около 12 заданий на темы Интегралы(6задач), Ряды(6задач),вроде первый курс. 136 45 05 стучите сюда.

17 лет назад
FallenCrow
Ярослав 
43 года
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
4 отзыва

Выбранный исполнитель

Lava24
Ирина 
42 года
17 лет в сервисе
Была
11 лет назад
17 лет назад
$20

Заявки фрилансеров

Lava24
Ирина 
42 года
17 лет в сервисе
Была
11 лет назад
17 лет назад