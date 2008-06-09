Решить два интеграла

Есть очень похожий курсовик почти чистая копия нужно переделать на нужный! В прикрепленом файле задания обоих курсовиков. Заданиее 1,1 есть готовое из него нужно получить задание 1,2. Исполнителю вышлю задание 1.1 для переделывания. ...