Математические методы в экономике

Люди, не сотрудничайте никогда с этим хамом! Сначала выбрал не меня, а другого исполнителя. Естесственно, я сразу охладела к этой работе. Потом пишет мне - ну что, сколько еще осталось делать? Оказалось, что через день, когда выбранный исполнитель написал, что не смог сделать работу (по личным причинам), он выбрал исполнителем и меня тоже. Конечно, я не успела ее выполнить за несколько часов, работа ведь ядреная! За что получила гору матов и отрицательный отзыв. Берегите время и деньги - не связывайтесь с этим человеком!