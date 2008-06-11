Математические методы в экономике

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Завершен3 заявки319 просмотров

Актуально до ЧЕТВЕРГА!!!

Сделать практическую часть к курсовой работе.

Предмет: Математические методы в экономике.

Название работы: Моделирование процессов управления товарными запасами оптовой базы с учетом случайного характера спроса, выручки, освобождения площадей.

Требования:

1. Составить модель к данной работе.

2. Практическая демонстрация этой модели на примере оптовой базы. (Все цифры и данные можно выдумать из головы, главное продемонстрировать данную модель на примере)

17 лет назад
iamklerk
Алексей 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранные исполнители

sobu
41 год
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
17 лет назад
$100
2 дня
Этот человек - профессионал своего дела. В силу непридвиденных обстоятельств он не смог выполнить работу во время. Но предупредил об этом за ранее, выслал весь необходимый материал для самостоятельного выполнения и предложил выплатить компенсацию. Очень ответственный и приятный в общении. Всем рекомендую.
Рекомендую
Arwen
Ольга 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад
3 отзыва(-1)
17 лет назад
Про эту исполнительницу можно написать целую книгу, но буду краток. Взялась за работу 11 июня (12.00), обещала выполнить к 12 июня. Периодически сообщала, что работа продвигается и все в порядке. В обговоренный срок сообщила, что работа готова лишь на 70%. Обещала доделать к вечеру 12-ого. Уже поздним вечером она вышла на связь и сообщила, что уже заканчивает работу, и пропала. 13 июня в 10.00 написала, что у неё были проблемы с Интернетом, а работа была давно готова. Но не работы не её мне увидеть после этих слов не довелось. В 11.30 не оригинальным способом (удалив себя из её списка в аське) я обнаружил, что она внесла меня в список невидящих её статус. Оказалось, что все это время она была в сети и соответственно никаких проблем с интернетом у неё не было. На все мои вопросы она не отвечала и снова пропала. Она вышла на связь лишь вечером 13 июня. Дала мне номер какого-то человека, сказала, что это он выполнял мою работу и все вопросы к нему. Вот так……. Я связался с тем исполнителем. Его анкета на этом сайте: http://www.weblancer.net/users/conductor/ и на другом: http://www.free-lance.ru/users/Conductor Он сказал, что работа готова и требовал оплату вперед. Хотя мы договаривались с той исполнительницей об оплате после проверки работы. Но я на это согласился, но попросил продемонстрировать мне часть расчетов из курсовой работы. На что он мне выслал только план работы и 3 вырезки из учебника, который я отправлял в качестве материала для работы. Как оказалось далее, он выполнил только теоретическую часть курсовой работы, а в заказе я объяснил, что мне нужна только практика к курсовой. Вот такой спектакль мне устроила эта исполнительница, которая оказалась безответственной посредницей. Она в день моего заказа разместила объявление о моей работе на другом сайте: http://www.free-lance.ru/blogs/view.php?tr=229262 Советую прочитать о ней отзыв на другом сайте: http://www.free-lance.ru/users/Arwen08/opinions/ Плюс ко всему она наврала мне, что закончила КубГУ (Краснодар). На самом деле она учится в АГУ (Майкоп). В анкете у неё написано, что она живет в Краснодаре – это тоже ложь. P.S.: информация на страницах, чьи ссылки указаны выше со временем может быть отредактирована или удалена.
Люди, не сотрудничайте никогда с этим хамом! Сначала выбрал не меня, а другого исполнителя. Естесственно, я сразу охладела к этой работе. Потом пишет мне - ну что, сколько еще осталось делать? Оказалось, что через день, когда выбранный исполнитель написал, что не смог сделать работу (по личным причинам), он выбрал исполнителем и меня тоже. Конечно, я не успела ее выполнить за несколько часов, работа ведь ядреная! За что получила гору матов и отрицательный отзыв. Берегите время и деньги - не связывайтесь с этим человеком!

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sobu
41 год
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
17 лет назад
Arwen
Ольга 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад
3 отзыва(-1)
17 лет назад