Необходимо решить 2 задачи! Желательно за 1-2 часа! 1. Решить уравнение и изобразить на диаграмме Эйлера-Венна 2.. Получить МДНФ с помощью карт Вейча ...
Математические методы в экономике
Актуально до ЧЕТВЕРГА!!!
Сделать практическую часть к курсовой работе.
Предмет: Математические методы в экономике.
Название работы: Моделирование процессов управления товарными запасами оптовой базы с учетом случайного характера спроса, выручки, освобождения площадей.
Требования:
1. Составить модель к данной работе.
2. Практическая демонстрация этой модели на примере оптовой базы. (Все цифры и данные можно выдумать из головы, главное продемонстрировать данную модель на примере)
Выбранные исполнители
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $50Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗакрыт17 лет назад
В прикрепленном файле. детали приличной переписке.Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт17 лет назад
- $100
Добрый день. Требуется написание курсовой работы по PHP+MySQL. Необходимо наличие 5 связанных таблиц, простой веб-интерфейс, возможность добавления/редактрирования/удаления записей. Тематика скорее всего автомобильная, структуру и связь таблиц сообщу при личном общении. Срок ...Рефераты, Курсовые и Дипломы16 заявокЗакрыт17 лет назад
Контрольная работа "Вариант №1" Цель: используя полученные знания, создать собственную базу данных Задание: 1. Спроектировать и реализовать в My SQL базу данных, согласно полученному варианту: Вариант ...Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗавершен17 лет назад
- $10
Есть очень похожий курсовик почти чистая копия нужно переделать на нужный! В прикрепленом файле задания обоих курсовиков. Заданиее 1,1 есть готовое из него нужно получить задание 1,2. Исполнителю вышлю задание 1.1 для переделывания. ...Рефераты, Курсовые и Дипломы4 заявкиЗакрыт17 лет назад
Срочно требуется автор для написания дипломной работы на тему: "Страхование от несчастных случаев". Оплата договорная. Обращайтесь по адресу: [email protected]Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт17 лет назад
Требуется написать курсовую по 1С для 7 версии. Название "Универсальный механизм свёртки информационных баз". Срок 2-3 дня. Объём – около 20 страниц. Есть файлы по которым нужно всё описывать – вот ссылка на архив (2,3 ...Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт17 лет назад
Нужно сделать в Microsoft Visual Studio 2005 на С++. Задание в прикриплённом файлеРефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗавершен17 лет назад
Срочно куплю курсовую по экономике предприятия До вечера актуально, предложения с ценой и темой - планом работы в личку. Оплата только по факту.Рефераты, Курсовые и Дипломы3 исполнителяЗавершен17 лет назад
Тему можно выбрать (МВКО) Приоритет - скорость выполнения или куплю готовую, т.к. тему можно выбратьРефераты, Курсовые и Дипломы5 заявокЗакрыт17 лет назад