Сделать контрольную работу

Контрольная работа

"Вариант №1"

Цель: используя полученные знания, создать собственную базу данных

Задание:

1. Спроектировать и реализовать в My SQL базу данных, согласно полученному варианту:

Вариант 1. "Видеопрокат"

описание: прокат производит закупку видеокассет у множества поставщиков и выдает их на прокат под залог множеству потребителей

объекты: видеокассета, регистрационная карточка, жанр, поставщик, потребитель, запись о прокате, сроки, склад

2. Задать ключевые поля и установить связи между таблицами (1:1, 1:М).

3. Заполнить таблицы с помощью соответствующих форм.

4. Выполнить запросы: выдать всех должников за период; все кассеты, определенного жанра, находящиеся в прокате; кассеты находящиеся на складе, с определенным жанром

пример в архиве на задания 1 день оплата по вэбмани