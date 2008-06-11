Сделать контрольную работу

Необходимо решить 2 задачи! Желательно за 1-2 часа! 1. Решить уравнение и изобразить на диаграмме Эйлера-Венна 2.. Получить МДНФ с помощью карт Вейча ...
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Контрольная работа
"Вариант №1"
Цель: используя полученные знания, создать собственную базу данных
Задание:
1. Спроектировать и реализовать в My SQL базу данных, согласно полученному варианту:
Вариант 1. "Видеопрокат"
описание: прокат производит закупку видеокассет у множества поставщиков и выдает их на прокат под залог множеству потребителей
объекты: видеокассета, регистрационная карточка, жанр, поставщик, потребитель, запись о прокате, сроки, склад
2. Задать ключевые поля и установить связи между таблицами (1:1, 1:М).
3. Заполнить таблицы с помощью соответствующих форм.
4. Выполнить запросы: выдать всех должников за период; все кассеты, определенного жанра, находящиеся в прокате; кассеты находящиеся на складе, с определенным жанром
пример в архиве на задания 1 день оплата по вэбмани
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