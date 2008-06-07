Курсовая работа по PHP+MySQL

Добрый день.

Требуется написание курсовой работы по PHP+MySQL. Необходимо наличие 5 связанных таблиц, простой веб-интерфейс, возможность добавления/редактрирования/удаления записей. Тематика скорее всего автомобильная, структуру и связь таблиц сообщу при личном общении. Срок - чем меньше, тем лучше, но не более трех дней. Более-менее нормальный отчет по программе необходим.

Прошу обращаться на e-mail: [email protected] или ICQ: 466-376-304.

С уважением, Александр