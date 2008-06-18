Создание описания к диплому

$250
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Завершен1 заявка188 просмотров

Нужно создать описание к диплому

Проект для Тришечкина Дмитрия Владимировича (Ascold)

17 лет назад
LiderJob
Иван 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Ascold
41 год
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
17 лет назад
$250
Все сделал просто отлично. Очень доволен работой. РЕКОМЕНДУЮ. Огромное спасибо. Буду и дальше сотрудничать
Второй раз работаем вместе. Работы хоть и небольшие, но все равно видно - человек ответственный. Оплата в срок, без всяких задержек.

Заявки фрилансеров

Ascold
41 год
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
17 лет назад