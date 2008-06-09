Эссе (экономическая география)

Тема: Влияние территориальных масштабов России на отраслевую структуру и направления развития транспорта.

Требования:

- список литературы должен включать не менее 5 источников, оформленных в соответствии с общепринятыми требованиями;

- структура работы – работа должна быть структурирована;

- выводы – эссе должно содержать краткие резюме по выделенным разделам и общее заключение в его окончании;

- максимальный объем текста работы - 8 страниц 12 кеглем, интервал - полуторный. Таблицы и рисунки приветствуются только содержательные и краткие. Объем работы с рисунками и таблицами – не более 11 страниц.