Необходимо решить 2 задачи! Желательно за 1-2 часа! 1. Решить уравнение и изобразить на диаграмме Эйлера-Венна 2.. Получить МДНФ с помощью карт Вейча ...
Эссе (экономическая география)
Тема: Влияние территориальных масштабов России на отраслевую структуру и направления развития транспорта.
Требования:
- список литературы должен включать не менее 5 источников, оформленных в соответствии с общепринятыми требованиями;
- структура работы – работа должна быть структурирована;
- выводы – эссе должно содержать краткие резюме по выделенным разделам и общее заключение в его окончании;
- максимальный объем текста работы - 8 страниц 12 кеглем, интервал - полуторный. Таблицы и рисунки приветствуются только содержательные и краткие. Объем работы с рисунками и таблицами – не более 11 страниц.
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