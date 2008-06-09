Тема: Подсистема оценки приоритетности перспективных проектов и технологий. Нужна прога которая сравнивает технические системы двух предприятий по заданым параметрам. Метод парного сравнения. Похожая программа у меня есть, но она ...
Курсовая по медицинскому товароведению
Необходимо сделать. Т. з. в приложенном файле... Вариант № 37 (выделен в конце т. з.)
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