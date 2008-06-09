Курсовая по медицинскому товароведению

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрыт2 заявки173 просмотра

Необходимо сделать. Т. з. в приложенном файле... Вариант № 37 (выделен в конце т. з.)

Пожалуйста, реально оценивайте свои силы, т.к. уже трое фрилансеров пропали после согласия выполнять данную работу!

Не нужно попусту тратить чужое время!

Стучите в аську 2 3 4 5 6 5 4 4 7!

Оплата - 1 000 рублей! Перечисляю через webmoney.

17 лет назад
ckayt
Вадим 
45 лет
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров