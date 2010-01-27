Необходимо решить 2 задачи! Желательно за 1-2 часа! 1. Решить уравнение и изобразить на диаграмме Эйлера-Венна 2.. Получить МДНФ с помощью карт Вейча ...
Нужна программа для дипломного проекта
Тема: Подсистема оценки приоритетности перспективных проектов и технологий.
Нужна прога которая сравнивает технические системы двух предприятий по заданым параметрам. Метод парного сравнения.
Похожая программа у меня есть, но она с ошибкой и немного не доделана.
Язык C++Builder
В общем задача: исправить данную, или написать с нуля программу которая что то сравнивает.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $50Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗакрыт17 лет назад
Дан текст из k символов. Вывести на экран только строчные русские буквы, входящие в него. Надо к утру. Предложения без цены не рассматриваю. Или трактую как желание работать за ...Завершен17 лет назад
- $8
Сегодня (09.06.08) решить два интеграла.Закрыт17 лет назад
- $250
Нужно создать описание к диплому Проект для Тришечкина Дмитрия Владимировича (Ascold)Завершен17 лет назад
Тема: Влияние территориальных масштабов России на отраслевую структуру и направления развития транспорта. Требования: - список литературы должен включать не менее 5 источников, оформленных в соответствии с общепринятыми требованиями; - структура работы ...Рефераты, Курсовые и Дипломы4 заявкиЗакрыт17 лет назад
Актуально до ЧЕТВЕРГА!!! Сделать практическую часть к курсовой работе. Предмет: Математические методы в экономике. Название работы: Моделирование процессов управления товарными запасами оптовой базы с учетом случайного ...Рефераты, Курсовые и Дипломы2 исполнителяЗавершен17 лет назад
В прикрепленном файле. детали приличной переписке.Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт17 лет назад
- $100
Добрый день. Требуется написание курсовой работы по PHP+MySQL. Необходимо наличие 5 связанных таблиц, простой веб-интерфейс, возможность добавления/редактрирования/удаления записей. Тематика скорее всего автомобильная, структуру и связь таблиц сообщу при личном общении. Срок ...Рефераты, Курсовые и Дипломы16 заявокЗакрыт17 лет назад
Контрольная работа "Вариант №1" Цель: используя полученные знания, создать собственную базу данных Задание: 1. Спроектировать и реализовать в My SQL базу данных, согласно полученному варианту: Вариант ...Завершен17 лет назад
- $10
Есть очень похожий курсовик почти чистая копия нужно переделать на нужный! В прикрепленом файле задания обоих курсовиков. Заданиее 1,1 есть готовое из него нужно получить задание 1,2. Исполнителю вышлю задание 1.1 для переделывания. ...Рефераты, Курсовые и Дипломы4 заявкиЗакрыт17 лет назад