Нужна программа для дипломного проекта

Тема: Подсистема оценки приоритетности перспективных проектов и технологий.

Нужна прога которая сравнивает технические системы двух предприятий по заданым параметрам. Метод парного сравнения.

Похожая программа у меня есть, но она с ошибкой и немного не доделана.

Язык C++Builder

В общем задача: исправить данную, или написать с нуля программу которая что то сравнивает.