Нужна программа для дипломного проекта

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Завершен4 заявки281 просмотр

Тема: Подсистема оценки приоритетности перспективных проектов и технологий.

Нужна прога которая сравнивает технические системы двух предприятий по заданым параметрам. Метод парного сравнения.

Похожая программа у меня есть, но она с ошибкой и немного не доделана.

Язык C++Builder

В общем задача: исправить данную, или написать с нуля программу которая что то сравнивает.

17 лет назад
maxzink
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13 лет назад

Выбранный исполнитель

wiseman33
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13 лет назад
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17 лет назад
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Работа выполнена быстро и качественно.
Приятно было поработать

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wiseman33
52 года
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
26 отзывов
17 лет назад