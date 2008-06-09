Программка на Delphi

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Завершен2 заявки267 просмотров

Дан текст из k символов. Вывести на экран только строчные русские буквы, входящие в него.

Надо к утру.

Предложения без цены не рассматриваю. Или трактую как желание работать за отзыв:)

Delphi
17 лет назад
Cave
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
30 отзывов

Выбранный исполнитель

MMM_Corp
Николай 
40 лет
19 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
17 лет назад
$1
1 день
Все ОК!
Чёткое задание, чёткая оплата. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

MMM_Corp
Николай 
40 лет
19 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
17 лет назад