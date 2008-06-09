Эконометрика (2 задачи)

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Закрыт1 заявка165 просмотров

Решить 2 задачи по эконометрике.

Срок - 15июня.

Стоимость - 300руб

17 лет назад
iamklerk
Алексей 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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Нет заявок фрилансеров