Автомобильное хозяйство

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрыт2 заявки118 просмотров

Задание и методичка (от руки написанная студентом) в файле. На данный момент мне необходимо установить цену и сроки выполнения работы. Если цена устроит клиента, заказ отдам на выполнение одному из авторов.

ася 387537322

[email protected]

Анна

14 лет назад
Profi-fri
Анна 
40 лет
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров