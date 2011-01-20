Обзор пакетов анализа и синтеза систем управления

$10
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Завершен1 заявка136 просмотров

Это теоритеческая часть из курсовой. Нужна только она.

Необходимый объем 10 страниц.

Нужно сеогдня

14 лет назад
maximus007
Максим 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

elo44ka
38 лет
14 лет в сервисе
Была
10 лет назад
14 лет назад
$10
2 дня
Спасибо за сотрудничество. Быстро и грамотно выполнила теоритическую часть курсовой работы
Отлично поработали, заказчик компетентный. рекомендую.

Заявки фрилансеров

elo44ka
38 лет
14 лет в сервисе
Была
10 лет назад
14 лет назад