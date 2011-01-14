Курсовой по Visual Basic 2008 Express

Доброго дня!

Суть задания следующая:

Есть программа с базой данных, выполненная в Microsoft Access.

Необходимо данную программу перевести в Visual Basic 2008 Express.

Но с условием, чтобы база данных была не sql а Access.

Программа с базой и техническим описанием приведены в приложении.