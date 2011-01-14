Курсовой по Visual Basic 2008 Express

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Завершен5 заявок205 просмотров

Доброго дня!

Суть задания следующая:

Есть программа с базой данных, выполненная в Microsoft Access.

Необходимо данную программу перевести в Visual Basic 2008 Express.

Но с условием, чтобы база данных была не sql а Access.

Программа с базой и техническим описанием приведены в приложении.

SQL
14 лет назад
Vladimir2008
Владимир 
44 года
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

axevine
45 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
14 лет назад
$70
7 дней
Очень доволен сотрудничеством с Алексеем! Грамотный программист, реализовал поставленную задачу в полном объеме и точно ко времени. Так же оказывает необходимую консультационную помощь. Рекомендую к сотрудничеству.
Отличный заказчик. Чёткое тех. задание. Своевременная оплата. Всем рекомендую сотрудничество с Владимиром.

Заявки фрилансеров

axevine
45 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
14 лет назад