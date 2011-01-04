Реферат Анализ инвестиционо-строительных проектов

Требуется выполнить реферат по дисциплине:

"Инвестиционо-строительные проекты."

Тема работы: "Анализ инвестиционо-строительных проектов на примере строительства в Сахалинской области." Объект выбирается не сложный.

Желательно небольшой магазин, торговая площадка и т.д.

(рассмотрим Ваши предложения)

Требований особых нет, с учетом следующего:

1. Реферат пишется по объекту в Сахалинской области (либо на реальном аналоге, который можно переделать, т.е. на распространенном объекте – как пример уже указывали на магазин)

2. Реферат должен содержать полнуть информацию о

- составе участников строительства, инвесторах, объеме инвестированных стредств.

- особенности проекта в связи с климатическими и иными условиями

- график строительства и выделения средств

- сметную и иную документацию – желательно.

Требования к работе не строгие, однако, просьба отвечать в проекте людей, знакомых со строительством и с техническими специальностями (в первую очередь ПГС).

Оцените по стоимости и срокам.

Титульный лист заказчика прилагаем.