ВКР Разработка и оформление строительных карт

Требуется выполнить ВЫПУСКНую КВАЛИФИКАЦИОННую РАБОТу НА ТЕМУ:

"Разработка и оформление строительных карт в строительстве."

Все методические указания – в приложении.

Срок – несколько месяцев.

Требования к работе не строгие, однако, просьба отвечать в проекте людей, знакомых со строительством и с техническими специальностями (в первую очередь ПГС).

Оцените по стоимости и срокам и сообщите.