ВКР Разработка и оформление строительных карт

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Требуется выполнить ВЫПУСКНую КВАЛИФИКАЦИОННую РАБОТу НА ТЕМУ:

"Разработка и оформление строительных карт в строительстве."

Все методические указания – в приложении.

Срок – несколько месяцев.

Требования к работе не строгие, однако, просьба отвечать в проекте людей, знакомых со строительством и с техническими специальностями (в первую очередь ПГС).

Оцените по стоимости и срокам и сообщите.

13 лет назад
3A4ET
Зачёт 
36 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
7 отзывов

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