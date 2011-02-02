Отчет по практике факультет информационных систем.

Преддипломная практика

факультет информационных систем.

Можно взять тему: Автоматизация бизнес-процесса (здесь нужно указать какого именно) в сбербанке.

сначала нужно расписать бизнес-процессы банка, а потом выбрать один и писать преддипломку по нему.

срок 15 дней.

методичка тут http://files.mail.ru/39BWTB