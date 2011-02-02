Отчет по практике факультет информационных систем.

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Завершен5 заявок249 просмотров

Преддипломная практика

факультет информационных систем.

Можно взять тему: Автоматизация бизнес-процесса (здесь нужно указать какого именно) в сбербанке.

сначала нужно расписать бизнес-процессы банка, а потом выбрать один и писать преддипломку по нему.

срок 15 дней.

методичка тут http://files.mail.ru/39BWTB

14 лет назад
Xameleon-007
Владимир 
42 года
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

dorekv
38 лет
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
14 лет назад
$80
10 дней
Отличный автор, всегда на связе, компетентна в своей отрасли. Рекомендую!
Сотрудничала с Владимиром в первый раз. Нареканий никаких не возникло. Все было хорошо. Спасибо за заказ.

Заявки фрилансеров

dorekv
38 лет
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
14 лет назад