Диплом Государственное и муниципальное управление

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Предмет: Государственное и муниципальное управление

Тема: Управление сферой здравоохранения в субъектах Российской Федерации (на примере ХМАО)

Количество страниц: 70-80

Срoк : 1 месяц

Вид работы: Дипломная

Дополнительные требования: План, список использованных источников уже нужен сейчас.

14 лет назад
Xameleon-007
Владимир 
42 года
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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