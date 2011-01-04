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Диплом Государственное и муниципальное управление
Предмет: Государственное и муниципальное управление
Тема: Управление сферой здравоохранения в субъектах Российской Федерации (на примере ХМАО)
Количество страниц: 70-80
Срoк : 1 месяц
Вид работы: Дипломная
Дополнительные требования: План, список использованных источников уже нужен сейчас.
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