Курсовая по Corel Draw

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Закрыт1 заявка164 просмотра

Курсовая по Corel Draw

В прикрепленном файле задание из книжки, вы его должны сделать.

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14 лет назад
tima-best
Тима 
41 год
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

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