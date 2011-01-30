Дипломная финансы и кредит

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Закрыт9 заявок200 просмотров

Редмет: финансы и кредит

Тема или краткое описание работы: Анализ пассивных операций ОАО Сбербанк России

Количество страниц: 60-90

Срoк сдачи: 30.01.2011

Вид работы: Дипломная

Tип работы: Теоретическая с практикой

Нужен план.

14 лет назад
Xameleon-007
Владимир 
42 года
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

jeniok
39 лет
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
14 лет назад
$160
19 дней

Заявки фрилансеров

jeniok
39 лет
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
14 лет назад