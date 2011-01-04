Курсовая работа.

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Тема: Проектирование АСУ (автоматизированной системы управления) службы ИТ поддержки.

Интересуют цена и сроки. Оплата после проверки, либо СБС.

14 лет назад
MVK
44 года
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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