Реферат по сопромату

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Закрыт4 заявки169 просмотров

Требуется написание реферата по сопромату на тему:

"Геометрические характерисктики плоских сечений".

Реферат содержит теоритический вопрос и ряд практических заданий к нему.

Т.к. методичка на выполнение реферата сканирована и занимает большой обьем –

выщлем ее Вам на указанный емейл.

Срок выполнения – 3 дня.

Ждем Ваших предложений.

14 лет назад
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12 лет назад
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