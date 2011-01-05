Дизайн проект индивидуального загородного дома

$200
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Дипломный проект по дисциплине Дизайн, язык русский, 80-100 страниц, необходимо сдать до 20.01.2011.

Задание

Дипломная работа должна состоять из:

1) Дизайн проекта (~6 планшетов с обмерным планом, перепланировокой, визуализацией и т.п.) и

2) Пояснительной записки (~80-100 страниц).

Диплом в электронном виде должен быть готов к 15.01.2011г.

ОПЛАТА ПО ФАКТУ!!!

14 лет назад
kelena27
Елена 
41 год
14 лет в сервисе
Была
6 лет назад

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