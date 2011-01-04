Курсовая работа с практ. частью по бухучету

$100
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Закрыт7 заявок216 просмотров

Добрый день! Требуется выполение курсовой работы по бухучету (теория по теме "Организация учета расчетов по НДФЛ" 5-20 стр + практ. часть, задание в приложенных файлах. Жду откликов, спасибо!

14 лет назад
Katyakatya
Катя 
35 лет
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад

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