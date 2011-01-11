Диплом по менеджменту (украинский)

Преддипломная практика факультет информационных систем. Можно взять тему: Автоматизация бизнес-процесса (здесь нужно указать какого именно) в сбербанке. сначала нужно расписать бизнес-процессы банка, а потом выбрать один и писать преддипломку по нему. ...