Диплом по менеджменту (украинский)

$100
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Завершен4 заявки213 просмотров

Нужно доделать дипломную работу по менеджменту. Тема -"Особенности управления частными стоматологическими клиниками". План утвержден, теоретическая часть почти готова. Имеется похожая работа, оригинальность не требуется, доделать нужно быстро.

14 лет назад
rusya7
38 лет
15 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

jeniok
39 лет
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
14 лет назад
$80
5 дней
Очень понравилось работать с Евгенией - быстро, четко и грамотно. Большое спасибо.Советую как ответственного и грамотного исполнителя.
Спасибо большое. Светлана моментально оплатила работу. Всегда была на связи. Остались только положительные впечатления.

Заявки фрилансеров

jeniok
39 лет
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
14 лет назад