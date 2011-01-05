Теоретические основы электротехники

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Закрыт7 заявок184 просмотра

Требуется выполнить расчетно-графическую работу по теоретическим основам электротехники.

Срок - 15 января.

Подробное задание могу выслать на почту.

14 лет назад
student_hlp
Марина 
36 лет
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад

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