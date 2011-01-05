Преддипломная практика факультет информационных систем. Можно взять тему: Автоматизация бизнес-процесса (здесь нужно указать какого именно) в сбербанке. сначала нужно расписать бизнес-процессы банка, а потом выбрать один и писать преддипломку по нему. ...
Теоретические основы электротехники
Требуется выполнить расчетно-графическую работу по теоретическим основам электротехники.
Срок - 15 января.
Подробное задание могу выслать на почту.
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