Диплом "Концепция ресторанного бизнеса"

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Закрыт6 заявок125 просмотров

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СТАТУС: Принятый

КОД ЗАКАЗА: 3634

ТЕМА: Концепция ресторанного бизнеса на примере ресторана Пушкин

ПРЕДМЕТ: Менеджмент организации

ТИП РАБОТЫ: Дипломная работа

СРОК СДАЧИ: до 29.12.2013

ПРИМЕРНАЯ СТОИМОСТЬ: 5000 рублей

КОЛИЧЕСТВО СТРАНИЦ: 80

ОПИСАНИЕ: ПРОВЕРКА НА ПЛАГИАТ ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ www.antiplagiat.ru не менее 70 проц. уникальности.

Методички нет. Про ресторан можно все выдумать, нахождение ресторана в г. Москва

11 лет назад
help_student
Кристина 
35 лет
14 лет в сервисе
Была
год назад
1 отзыв

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