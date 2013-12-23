Курсовая работа по бухгалтерскому учету

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СТАТУС: Принятый

КОД ЗАКАЗА: 3565(63)

ТЕМА: Совершенствовании организации первичного учета на предприятии грузоперевозок. Оценка эффективности данного совершенствования

ПРЕДМЕТ: Бухгалтерский учет и налогообложение на малых предприятиях/менеджмент

ТИП РАБОТЫ: Курсовая работа

СРОК СДАЧИ: 23.12.2013 г.

ПРИМЕРНАЯ СТОИМОСТЬ: 1000 рублей

КОЛИЧЕСТВО СТРАНИЦ: по методичке

ОПИСАНИЕ: Проверка на антиплагиат не менее 30 % по сайту www.antiplagiat.ru

В РАБОТЕ ДОЛЖНО БЫТЬ НЕ МЕНЕЕ 20 сносок подстрочных на источники. Источники литературы за 2009-2013 года, законодательные акты в последних изданиях.

Методичка приложена

11 лет назад
help_student
Кристина 
35 лет
14 лет в сервисе
Была
год назад
1 отзыв

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Нет заявок фрилансеров

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