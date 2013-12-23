Работа постоянная. Оплата договорная. Для каждой работы назначается цена. Если согласны - забираете на выполнение. Рассмотрю в кандидаты тех, у кого уже есть ранее выполненные работы.
Курсовая работа по бухгалтерскому учету
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СТАТУС: Принятый
КОД ЗАКАЗА: 3565(63)
ТЕМА: Совершенствовании организации первичного учета на предприятии грузоперевозок. Оценка эффективности данного совершенствования
ПРЕДМЕТ: Бухгалтерский учет и налогообложение на малых предприятиях/менеджмент
ТИП РАБОТЫ: Курсовая работа
СРОК СДАЧИ: 23.12.2013 г.
ПРИМЕРНАЯ СТОИМОСТЬ: 1000 рублей
КОЛИЧЕСТВО СТРАНИЦ: по методичке
ОПИСАНИЕ: Проверка на антиплагиат не менее 30 % по сайту www.antiplagiat.ru
В РАБОТЕ ДОЛЖНО БЫТЬ НЕ МЕНЕЕ 20 сносок подстрочных на источники. Источники литературы за 2009-2013 года, законодательные акты в последних изданиях.
Методичка приложена
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