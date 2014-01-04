Диплом, paзвитиe poзничнoй тopгoвoй ceти

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен3 заявки144 просмотра
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ФopMиpoвaниe и pa3витиe po3ничнoй тopгoвoй ceти в больших городах

80 стр

данные взять свои/аналогичные реальным, по продажам быт.химии или книг

ап 80%

план на утверждение.

далее по главам.

2 мес

стоимость?

10 лет назад
serg11235
Сергей 
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
5 дней назад
Выбранный исполнитель
professor1978
Ольга 
45 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
год назад
10 лет назад
$220
60 дней
Все отлично! Спасибо, Ольга.
Сергей- прекрасный заказчик, с которым комфортно работать.