Курсовая работа, связанная с музейным делом. Придумать на базе готовой экспозиции 5 названий экскурсий, 5 названий лекций или семинаров, 5 названий нетрадиционных мероприятий. Из них создать 1 экскурсию и 1 нетрадиционном мероприятие в виде сценария. ...
Диплом по англ
60 страниц
3 месяца
75% АП
Подробное задание во вложении
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