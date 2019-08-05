Работа на тему Пенсионное обеспечение в РФ: современное состояние и пе

Работа на тему Пенсионное обеспечение в РФ: современное состояние и перспективы развития на 25 страниц , выполнить до 03.09работа должна состоять из:- титульного листа;- содержания (оглавления);- введения;- основной части;- заключения;- списка использованных источников;- приложений (при необходимости).Требования к тексту. Работа выполняется печатным способом на одной стороне листа белой бумаги через полтора интервала. Текст работы следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: левое - 30 мм, правое - 10 мм, верхнее - 20 мм, нижнее - 25 мм.Объём печатного текста дипломной работы, выполненного через 1,5 интервала, 14 кеглем, TimesNew Roman, должен составлять 25-40 листов.