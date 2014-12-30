Дипломная «Прикладная информатика»

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дипломная работа на тему ""Реинжиниринг информационной системы предприятия на базе облачных вычислений (на примере ООО "5 Карманов-А")" Объем работы 50 стр.

антиплагиат 90.

9 лет назад
Referatiktop
Вячеслав 
40 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
237 отзывов(-4)