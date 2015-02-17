Диплом: Педагогика

$88
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен7 заявок207 просмотров
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Здравствуйте.

Нужно написать диплом.

Тема: Совершенствование системы правового воспитания в среднем профессиональном образовании (СПО).

Объем: 65 стр.

Цена 5000р.

Срок 10 дней.

Уникальность от 65% по антиплагиату.

Ждем заявок.

9 лет назад
cheldip
34 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
rlida
41 годУкраина
15 лет в сервисе
Была
час назад
9 лет назад
$88
10 дней
Как всегда - все хорошо. Рекомендую!
Спасибо за сотрудничество, оплата получена в полном объеме.