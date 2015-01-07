Организация производства (150102)

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Курсовая работа по Организации производства на предприятии отрасли

Срок: 07.01.2015, до 12.00 по мск

Годовая программа производства - 1 572 250 шт.

Методичка в архиве

Оформление: ворд

9 лет назад
samuray-piligrim
Михаил 
52 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 года назад