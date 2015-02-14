Диплом: Педогогика

Здравствуйте. Нужно написать диплом. Тема: Совершенствование системы правового воспитания в среднем профессиональном образовании (СПО). Объем: 65 стр. Цена 5000р. Срок 10 дней. Уникальность от 65% по антиплагиату. Ждем заявок.
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Здравствуйте.
Нужно написать диплом.
Тема: Организация работы с подростками по профилактике правонарушений в условиях профессиональной образовательной организации.
Объем: 65 стр.
Цена 5000р.
Срок 10 дней.
Уникальность от 65% по антиплагиату.
Ждем заявок.
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