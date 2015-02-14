Диплом: Педогогика

$88
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен13 заявок247 просмотров
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Здравствуйте.

Нужно написать диплом.

Тема: Организация работы с подростками по профилактике правонарушений в условиях профессиональной образовательной организации.

Объем: 65 стр.

Цена 5000р.

Срок 10 дней.

Уникальность от 65% по антиплагиату.

Ждем заявок.

9 лет назад
cheldip
34 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
irkadremuk
Ирина 
41 годБеларусь
16 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
9 лет назад
$70
10 дней
Ирина хорошо справилась с проектом. Рекомендую!
Ответственный заказчик. Оплата в срок. Рекомендую.