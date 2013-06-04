Дипломная работа

$200
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Завершен1 заявка112 просмотров

Необходимо выполнить дипломную работу на тему: "Управление динамикой продуктивности труда и заработной платы по инженерно-техническому центру". Срок предоставления работы 20 мая. Объем не менее 100 страниц. Оригинальность текста не менее 50%.

12 лет назад
nik0lka
35 лет
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
174 отзыва(-2)

Выбранный исполнитель

AnnaPatrusheva
Анна 
36 лет
14 лет в сервисе
Была
11 лет назад
12 лет назад
$200
30 дней
Спасибо за работу! Все хорошо. Оперативные доработки! Всегда на связи.
Спасибо за проект!Надеюсь на продолжение сотрудничества!

Заявки фрилансеров

AnnaPatrusheva
Анна 
36 лет
14 лет в сервисе
Была
11 лет назад
12 лет назад