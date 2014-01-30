диплом, Coвepшeнcтвoвaниe yпpaвлeния 6лaгoycтpoйcтвoM и o3eлeнeниeм тeppитopии 80 страниц план есть, утвержден сдавать по главам. срок, стоимость?
Дипломная работа
на примере любой компании г. Москвы, ( автосервис, автобизнес). После утв. Дипломной работы выполнить презентацию и речь. Следовать плану и методичке .
кол-во страниц: 70
шрифт, итн. 14, 1.5
кол-во источников: 35-40
сноски: подстрочные
без плагиата
дата предоставления всей работы на 5 декабря.
первую часть работы на 02 декабря.
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