Дипломная работа

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Завершен1 заявка64 просмотра

на примере любой компании г. Москвы, ( автосервис, автобизнес). После утв. Дипломной работы выполнить презентацию и речь. Следовать плану и методичке .

кол-во страниц: 70

шрифт, итн. 14, 1.5

кол-во источников: 35-40

сноски: подстрочные

без плагиата

дата предоставления всей работы на 5 декабря.

первую часть работы на 02 декабря.

11 лет назад
lenapr
Елена 
42 года
15 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

Sergei_priority
Сергей 
38 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
11 лет назад
$100
9 дней
Сергей, очень довольна сотрудничеством с Вами. спасибо
Замечательный заказчик

Заявки фрилансеров

Sergei_priority
Сергей 
38 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
11 лет назад