Дипломная работа (маркетинг)

Добрый день, в рамках домашней практической работы в институте необходимо рассчитать ставки дисконтирования для предприятий пищевой отрасли России (3 крупные компании на выбор, по данным по итогу 2012 года). Ставки дисконтирования необходимо рассчитать по следующим ...