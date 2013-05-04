Дипломная работа (маркетинг)

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрыт4 заявки109 просмотров

Иcпользование неосновных брeндов для уcиления мaрок-лидeров (на примере компании, название и данные компании скину на почту).

1. Содержание

2. Введение

3. Главы 3: теоретическая, аналитическая, практическая.

4. заключение

5. Список источников

6. Приложения

Общее кол-во страниц 70-95.

Уникальность (не 100% конечно) важна т.к. будут проверять.

12 лет назад
streliciya
Ирина 
45 лет
12 лет в сервисе
Была
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров