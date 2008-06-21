Диссертация

Может у кого есть готовая, или написать с нуля.

Мне надо с готовой дисерой на соискательство идти. И наверное сопровождение надо - в смысле что и как делать

Пожелания такие - защищать в универе, тема - по строительноу подряду лучше ближе к теории. Объем не знаю какой надо, наверное. Если сами писали, лучше сориентируетесь. Мне надо написать, а потом идти на соискательство.

Бюджет в личку, сроки уже практически горят.