Диссертация

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрыт5 заявок275 просмотров

Может у кого есть готовая, или написать с нуля.

Мне надо с готовой дисерой на соискательство идти. И наверное сопровождение надо - в смысле что и как делать

Пожелания такие - защищать в универе, тема - по строительноу подряду лучше ближе к теории. Объем не знаю какой надо, наверное. Если сами писали, лучше сориентируетесь. Мне надо написать, а потом идти на соискательство.

Бюджет в личку, сроки уже практически горят.

17 лет назад
Elena_M
Елена 
125 лет
18 лет в сервисе
Был
17 лет назад
4 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров