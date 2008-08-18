Нужна курсовая

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Завершен6 заявок389 просмотров

Курсовая по медицинскому товароведению.

Стоимость 1000 рублей

оплата webmoney

17 лет назад
ckayt
Вадим 
45 лет
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

Marirusa
Марина 
45 лет
17 лет в сервисе
Была
12 лет назад
17 лет назад
$20
2 дня
Работа была сделана четко и в сроки... Только положительные эмоции! Очень рекомендую... По договоренности, будем продолжать сотрудничество по написанию информации для детского сайта... http://www.adv-portal.ru/
Сотрудничество на 10 с +! Очень положительный, доброжелательный, честный и порядочный человек. Работу дал - работу оплатил! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Всем рекомендую.

Заявки фрилансеров

Marirusa
Марина 
45 лет
17 лет в сервисе
Была
12 лет назад
17 лет назад