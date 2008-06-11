Курсовая по теории экономики

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Закрыт7 заявок211 просмотров

Надо написать курсовую по теме. Роль человеческого капитала в современной экономике. Надо к субботе 21.06.08

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17 лет назад
Pitty
Петр 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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