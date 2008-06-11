Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! Требуется написать статьи по тематики секретарского дела, много. В некоторых статьях должен присутствовать юмор, другие должны быть официальными(научно-публицистический стиль), поэтому для работы требуется несколько человек. Оплата будет небольшая где-то 0,5-1$ за ...
АРМ специалиста по учёту документов
Надо сделать дипломную работу на тему "АРМ специалиста по учету документов".
Сама программа сделана, надо теорию.
Методичку дам.Сроки сжаты. 19 предипломная, 30 защита.
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