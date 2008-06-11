АРМ специалиста по учёту документов

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Закрыт3 заявки268 просмотров

Надо сделать дипломную работу на тему "АРМ специалиста по учету документов".

Сама программа сделана, надо теорию.

Методичку дам.Сроки сжаты. 19 предипломная, 30 защита.

17 лет назад
ruble
42 года
19 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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