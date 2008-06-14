Visual basic 6.0

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Завершен2 заявки166 просмотров

К вечеру субботы 14 июня написать 4 программы, по две однотипных

задания в прикрепленном файле

мне нужен исходник, ехе файл(нету у меня на компе vb60) коротенечько описать алгоритм работы и таблицы объектов (элементов управления интерфейса), их свойств и значений свойств объектов (элементов управления интерфейса);

писать на почту [email protected]

17 лет назад
dryn-pavel
Павел 
45 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Выбранный исполнитель

GeminiPro
Максим 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
17 лет назад
$50
2 дня
Задание выполнено вовремя. все выявленые недочеты устранены практически мгновенно
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GeminiPro
Максим 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
17 лет назад