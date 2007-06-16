Написать третий раздел диплома

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Закрыт3 заявки306 просмотров

Нужен третий раздел диплома - практическая часть. Сама программа есть. Необходимо ее описать согласно требованиям:

а) цели и назначение автоматизированного варианта решения задачи;

б) архитектура и технологии решения задачи автоматизации;

в) состав подсистем обеспечения функциональной части:

- информационное обеспечение ( структура и особенности реализации).

- программное обеспечение ( структура и особенности реализации);

- техническое обеспечение (структура и особенности реализации);

- технологическое обеспечение ( структура и особенности реализации);

г) интерфейс пользователя и инструкция по использованию;

д) оценка предполагаемых эффектов от внедрения ПО;

Обязательные элементы: блок-схема алгоритма решения задачи автоматизации; структура данных; спецификация программного кода.

Объем - 45-50 страниц

Срок - до 16.06.07

17 лет назад
Muxa85
40 лет
17 лет в сервисе
Была
17 лет назад

Выбранный исполнитель

mari_dm
Мария 
40 лет
17 лет в сервисе
Была
15 лет назад
7 отзывов(-1)
17 лет назад
$100
4 дня

Заявки фрилансеров

mari_dm
Мария 
40 лет
17 лет в сервисе
Была
15 лет назад
7 отзывов(-1)
17 лет назад