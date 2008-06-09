Курсовая по экономической теории

Возможно, Алена делает неплохие рефераты, но о том, что значит "переделывать текст", она, судя по всему, не имеет представления. На просьбу отправить для оплаты половину работы нам были присланы 4 страницы, в которых, при проверке антиплагиатом, было обнаружено аж 12% оригинальности, при том что заказчики ожидают от 80% и оригинальнее. После чего состоялся занимательный диалог с неожиданным концом. Эльвира (14:06:03 12/06/2008) А вы всю курсовую писали на основании данных рефератов выложенных в сети? darby (14:16:07 12/06/2008) информацию выбирала со многих сайтов, смотрела в личных источниках в книгах! Эльвира (14:21:50 12/06/2008) Извините, но это невозможно. Я вам на почту отправляю файл, посмотрите. darby (14:25:18 12/06/2008) а что вы имеете в виду что это не возможно? Эльвира (14:29:34 12/06/2008) Использование книг. Антиплагиат указывает на конкретные источники, с которых была взята информация. darby (14:29:58 12/06/2008) я знакома с антиплагиатом ! darby (14:30:07 12/06/2008) в книгах тоже самое !! darby (14:30:14 12/06/2008) что и в интернете ! darby (14:30:22 12/06/2008) туда и заливают с книг !! darby (14:30:32 12/06/2008) я преслала не все !!! darby (14:30:38 12/06/2008) во вторых ! darby (14:31:28 12/06/2008) Чтобы я не переделала все равно это есть в интернете! darby (14:31:36 12/06/2008) в любом случае не я одна такая !! Вот в последнем мы не сомневаемся: любителей халявы в интернете пруд пруди. И, наконец, итоговое (после требования переделать работу): darby (18:53:25 12/06/2008) 12/06/2008 (11:43 GMT +03:00) зделаю не меньше 80 % орегинальности )) Разумеется, никто не появился и никакую работу не прислал. Хотя, судя по последнему перлу, и слава Богу, ведь если бы Алена работу переписала, нам пришлось бы доплатить корректорам.