Две программы: Метод Гаусса и простая. нужно как написано в задании: программа + блок-схема. Метод Гаусса я могу дать на других языках, да вы и сами можете его найти ...
Курсовая по экономической теории
Требуется курсовая по экономической теории. Требования в приложении. Срок 15.06.08 до 12:00.
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