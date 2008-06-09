Две программы на Fortran

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Закрыт1 заявка144 просмотра

Две программы: Метод Гаусса и простая.

нужно как написано в задании: программа + блок-схема.

Метод Гаусса я могу дать на других языках, да вы и сами можете его найти в инете.

Срок - день-два.

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17 лет назад
Cave
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
30 отзывов

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